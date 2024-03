Le Lyon Urban Trail 2024 enregistre un nouveau record d'affluence

La 16e édition du LUT a rassemblé plus de 9 000 coureurs. Les deux vainqueurs des épreuves de 37 km hommes et femmes en 2023 étaient absents.

Depuis sa naissance en 2007, le Lyon Urban Trail attire de nombreux sportifs venus des quatres coins de la France et du monde. Pour cette 16e édition, les organisateurs ont enregistré pas moins de 9 000 participants, soit 1 500 de plus qu'en 2023.

À noter, l'absence de plusieurs élites à l'image de Sébastien Spehler, tenant du titre en 37 km, recordman de la compétition avec trois victoires et de Blandine L'Hirondel, vainqueure chez les femmes en 2023. Tout deux ont décidé de se préserver à deux semaines des championnats de France de trail, le 7 avril à Buis-les-Baronnies.

Cinq épreuves de 8 à 37 km

Comme chaque années, cinq épreuves étaient proposées pour ce LUT 2024, toutes au départ de la place Saint-Jean, à Lyon : 8 km (400m D+/-), 14 km (550m D+/-), 25 km (800 D+/-), 37 km (1 400m D+/-) et 12 km rando (550m D+/-).

L'épreuve masculine du 37 km a été remportée par Anthony Costa en 02:43:10, suivi par le lyonnais Melvyn Bracon (02:45:05) et Ethan Dupuy (2:48:41). Chez les femmes, Marine Flouret a fini première (3:37:16), suivie par Camille Gautier (3:41:56) et Naïma Le Douarin (3:47:35).

La course de 25 km a été gagnée, chez les hommes, par Aymeric Damour (1:53:00), suivi de Matthieu Corgier (1:54:48) et Valentin Brun (1:57:03). Concernant le trail féminin, la victoire revient à Lucie Guignet (2:19:20), suivie par Delphine Coz (2:22:24) et Lisa Vogrig (2:23:09).

À propos de l'épreuve du 14 km, le champion, Gabriel Declour, a bouclé le parcours en 59:32, suivi par Paul Le Roch (59:34) et Nathanael Hittinger (59:36). Clémentine Perrigaud est championne féminine avec un résultat de (1:14:35) devant l'américaine Freya Damrell (1:14:53) et l'espagnole María de la Paz Benito Nunez (1:15:36).

Enfin, le trail de 8 km a été remporté chez les hommes par Patrice Picolet (40:19), suivi par Maxime Bellenger (40:30) et Gabin Benoit (40:37). Du côté des femmes, Charlotte Arbez a franchi en première la ligne d'arrivée (50:39), suivie par Doriane Belhadj (50:40) et Chloé Bonjean (51:16).

