Nouvelle station Vélov’ entre Saint-Fons et Vénissieux @CM

Offre Découverte Mobilités : derniers jours pour en profiter dans la Métropole de Lyon

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon met fin ce vendredi 28 novembre à midi à son offre Découverte Mobilités, un dispositif permettant aux habitants de tester gratuitement plusieurs alternatives à la voiture individuelle.

    La Métropole de Lyon avait relancé cette année son dispositif Découverte Mobilités, destiné à encourager les déplacements sans voiture. Ouverte aux habitants majeurs du territoire n’ayant pas été abonnés aux services concernés depuis trois ans, l’offre permet de tester gratuitement des solutions variées : TCL, autopartage, covoiturage et vélo en libre-service.

    Elle prend fin ce vendredi 28 novembre à 12h, mais les inscrits disposeront d’un mois pour activer leurs avantages.

    Le pack comprend trois mois d’abonnement TCL, trois mois d’accès au covoiturage En Covoit’, ainsi que trois mois d’abonnement au service Citiz avec 75 € de trajets offerts. Les usagers pourront également profiter de Vélo’v Plus pendant trois mois, et pour les publics éligibles, d’un an gratuit sur FreeVélo’v.
    Un rendez-vous personnalisé avec un conseiller mobilité complète l’accompagnement.

    Un ensemble d’incitations qui vise à faciliter le passage à des mobilités plus durables au quotidien.

    Laisser un commentaire

