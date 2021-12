Le quartier de la Plaine-Santy, situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, a été identifié comme un territoire pertinent pour l’expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée".

Le projet "Territoires zéro chômeur de longue durée" a été lancé en 2016. Plusieurs dizaines de communes en France ont été testées ce dispositif soutenu par l'Etat pour aider des habitants à retrouver un emploi. Mercredi 15 décembre, la Ville de Lyon a annoncé candidater à ce projet expérimental pour le quartier de la Plaine-Santy dans le 8e arrondissement. Sur ce territoire qui compte 7 000 personnes, 400 personnes en recherche d'emploi ont été recensées.

Préparée depuis l’été 2020, cette candidature est portée par Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’emploi et à l’économie durable. « Territoire zéro chômeur de longue durée est avant tout un projet de territoire (...) C’est un projet autant bénéfique au quartier, à travers cette dynamique fédératrice, qu’aux habitantes et habitants éloignés de l’emploi qui se remobilisent et retrouvent confiance en eux. C’est ce qu’on constate déjà sur le quartier de la Plaine-Santy, et je m’en réjouis", a t-elle déclaré dans un communiqué.

Plusieurs démarches expérimentales ont, en effet, déjà été lancées dans le quartier de la Plaine-Santy. Début 2021, la Maison Santy Plaine Emploi a été ouverte. Le 8 décembre dernier, l’entreprise à but d’emploi « Santy Plaine Actions » (SPAC) a également vu le jour pour aider les habitants dans leurs démarches et projets.