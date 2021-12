Grève à la SNCF : seulement un train sur deux sur l'axe TGV Sud-Est vendredi 17 décembre

Des syndicats de la SNCF appellent à la grève pour le premier week-end des vacances de Noël. Sur l'axe TGV Sud-Est, le trafic sera très dégradé vendredi 17 décembre avec un TGV sur deux en circulation entre Paris, Lyon, les Alpes, Marseille et la Méditerranée.

Les départs en vacances depuis les gares lyonnaises seront difficiles vendredi soir. Après des négociations infructueuses avec la direction de la SNCF mercredi 15 décembre, les trois syndicats, SUD-Rail, CGT et Unsa, ont annoncé maintenir leur appel à la grève sur l'axe TGV Sud-Est pour le premier weekend des vacances de Noël. La direction de la SNCF prévoit donc un trafic "très dégradé" sur cet axe vendredi 17 décembre avec seulement un train sur deux en circulation entre Paris, Lyon, Marseille et les Alpes. Seuls les trains TGV et Ouigo sont concernés.

Les prévisions du trafic pour samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre, les deux autres jours visés par la grève, n'ont pas encore été annoncées. Les voyageurs concernés pourront être remboursés à 100 % et recevront également un bon d'achat de la valeur de leur billet.

Les syndicats réclament l’amélioration des conditions de travail, des embauches pour pallier une insuffisance d’effectifs, des hausses de salaires et une prime Covid. La direction de la SNCF a affirmé avoir "répondu positivement aux demandes formulées par les organisations syndicales", qui ont décidé, selon elle, de faire "le choix du maintien" de leur préavis de grève.

La liste des trains annulés est consultable sur le site de la SNCF.