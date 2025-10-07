Lyon Braderie Festival : tout savoir sur la 4e édition

Une centaine de commerçants prendront part à la 4e édition du Lyon Braderie Festival du 10 au 12 octobre prochains. Lyon Capitale vous en dit plus sur l'événement.

Les 10, 11 et 12 octobre prochains, l'annuel "Lyon Braderie Festival" revient en Presqu'ile. Prêt à porter, bijoux, maroquinerie, plantes... Pour l'occasion, les commerçants du 1er et du 2e arrondissement proposeront une multitude de marchandises à prix cassés. En plus de la centaine de commerçants participants, des démonstrations, des ateliers et des shows rythmeront l'événement tout au long du week-end.

Du bas des pentes de la Croix-Rousse à la place Bellecour, le centre-ville sera rendu piéton. La rue Victor Hugo, une partie de la rue de la Charité et le pôle de loisirs de Confluence seront également de la fête.

Quatre pôles d'animations

Cette année encore, la braderie sera divisée en quatre pôles d'animations. Entre autres, un food-court composé d'une vingtaine de chefs proposera une large offre de restauration tout au long de l'événement sur la place de la République. A quelques mètres de là, sur la place des Jacobins, des fleurs, des marchés de créateurs, et des performances artistiques seront proposées au public. Côté Confluences, un corner seconde-main (friperies, créateurs, upcycling), des vides dressing d’influenceurs lyonnais et un vide grenier le long de la Darse occuperont l'espace.

Et pour les fêtards, un espace festif rythmé par un dj set et des blind-test se tiendront sur la place Sathonay, samedi 11 octobre de 11 h à 22 h.

Plan de la braderie. Crédit : My presqu'ile

Horaires

Braderie Boutiques : vendredi et samedi : 11 h-19 h, dimanche : 11 h-18 h.

Le Food Court de République : vendredi et samedi : 11 h-21 h, dimanche : 11 h-18 h.

Le Jardin des Couleurs : vendredi, samedi, dimanche :11 h-18 h

L’Open Air de Sathonay : samedi : 11 h-22 h

Le Marché de Confluence : vendredi et samedi : 10 h-20 h, dimanche 11 h-19 h.

