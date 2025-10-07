Actualité
panneau limitation de vitesse autoroute
Crédit : DIR Atlantique

A7 : une régulation dynamique des vitesses bientôt installée au sud de Lyon

  • par Loane Carpano

    • A compter du mercredi 8 octobre, une régulation dynamique des vitesses sera installée sur la portion d'autoroute A7 située au sud de l'agglomération lyonnaise.

    Souvent embouteillée, la portion d'autoroute A7, située au sud de l'agglomération lyonnaise, va connaître des changements. Afin de fluidifier le trafic routier, une régulation dynamique des vitesses sera installée à compter du mercredi 8 octobre dès 7 h. Concrètement, la limitation de vitesse autorisée variera entre 50 km/h et 110 km/h, en fonction du tronçon et de l'état du trafic.

    Les automobilistes seront informés des limitations de vitesse en temps réel, grâce à des panneaux de police variables. Cette régulation s’appliquera sur les trois voies de l’A7 en sens Sud-Nord, entre l’échangeur de Ternay et jusqu’à l’échangeur avec le boulevard urbain sud (ex D 301), au niveau de Feyzin.

    Si cette installation devrait permettre d'améliorer les mobilités entre Lyon et Saint-Etienne, cette dernière a également pour objectif de protéger les véhicules en queue de bouchon, en réduisant la vitesse des véhicules en approche. "Enfin, cela participera à l’amélioration de la qualité de l’air de la section terminale de l’autoroute A7", précise la préfecture.

