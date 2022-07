Lyon : bientôt une boutique éphémère pour les femmes cyclistes

Du 15 au 17 septembre, un magasin éphémère consacré aux équipements et vêtements de vélo dédiés aux femmes s'installe dans le 2e arrondissement.

C'est Beyond My Bike qui est derrière le projet. Cette communauté qui s'est fixé pour objectif "d'accompagner toutes les femmes dans leur pratique du vélo", ouvre à la rentrée son premier pop-up store "lifestyle et mode à vélo" pour les femmes. Et c'est en plein coeur de Lyon, rue de la Monnaie dans le 2e arrondissement, qu'elle a décidé d'établir cette boutique éphémère du 15 au 17 septembre.

Capes, sacoches, trenchs et pantalons...

Au programme, détaille son site Internet, "3 jours de rencontres et d'animations autour des plus belles marques d'accessoires et d'équipement vélo". Car les équipements vélo des magasins classiques ne correspondent pas toujours aux besoins des femmes, des dizaines de capes, sacoches, trenchs et pantalons adaptés, vêtements "mode active" et "accessoires spécial jupe à vélo", seront à la vente sur 130m2.