Agression des trois policiers : un nouveau suspect interpellé à la Guillotière

Un homme a été interpellé ce samedi 30 juillet place Gabriel Péri, dans l'affaire de l'agression de trois policiers lyonnais le 20 juillet dernier.

De nouveaux soupçons après l'agression de trois policiers lyonnais à La Guillotière. Un homme a été interpellé par la police samedi soir sur la place Gabriel Péri, selon les informations du Progrès qui affirme qu'il était en possession de stupéfiants. Il a été placé en garde vue sans que l'on sache à ce stade de quelle type d'implication il est soupçonné dans cette affaire très médiatisée.

Un autre suspect déjà en prison

Dimanche 24 juillet, un homme algérien de 26 ans avait déjà été interpellé puis mis en examen me mardi dans le cadre de cette affaire pour "violences volontaires avec arme et en réunion sur agents de la force publique", comme l'avait annoncé le parquet de Lyon. Une information judiciaire avait été ouverte lundi 25 juillet afin de "favoriser l’identification, la localisation et l’interpellation de tous les auteurs de ces faits".

Visite de Gérald Darmanin

Cette nouvelle interpellation s'est produite le jour de la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Lyon, venu rencontrer les agents victimes de l'agression et inaugurer un nouveau centre de rétention administrative. Pour rappel, le premier flic de France avait créé la polémique via ses tweets et déclarations à la suite de l'agression. Il avait notamment annoncé l’arrestation d’un suspect en situation irrégulière, et son expulsion, avant qu'il ne soit mis hors de cause.