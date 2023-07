Alors que de nombreux commerces de l’agglomération ont subi des dégradations lors des émeutes des deniers jours, la CCI de Lyon vient d’annoncer des mesures pour aider les professionnels.

Après les annonces d’un soutien économique faites mercredi 5 juillet par la Ville de Lyon et la Métropole, c’est au tour de la CCI de dévoiler une batterie de mesures visant à aider les commerçants victimes de dégradations lors des émeutes, survenues après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier le 27 juin à Nanterre. À Lyon, près de 80 professionnels auraient été touchés d’après la municipalité.

Depuis ce jeudi 6 juillet, "afin de rendre plus simple et plus rapide le dépôt de plainte des commerçants sinistrés, et assurer ainsi une prise en charge par la justice", cinq enquêteurs de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) tiennent une permanence au siège de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, dans le 2e arrondissement de Lyon. Cette cellule est habilitée à recevoir les dépôts de plainte des commerçants, qui pourront aussi échanger avec un psychologue de la police nationale en cas de besoin. Des rendez-vous sont proposés de 9 heures à midi et de 13 à 17 heures, jeudi 6 juillet, vendredi 7 juillet et lundi 10 juillet.

Avant de déposer plainte, les commerçants sinistrés pourront également s’entretenir avec un conseiller de la CCI.