La Ville et la Métropole de Lyon ont officiellement présenté ce vendredi la structure qui sera chargée d'animer le passage Thiaffait dans le 1er arrondissement. Un peu moins d'un an après la fin du Village des Créateurs, c'est le Textile Lab qui reprend le flambeau.

Depuis janvier dernier et la cessation d'activité du Village des Créateurs, structure chargée de l'animation des différentes boutiques du passage Thiaffait, les habitants et commerçants du 1er arrondissement attendaient avec impatience de connaître le devenir de ce lieu emblématique du bas des pentes de la Croix-Rousse. Ce vendredi 15 décembre, la Ville et la Métropole de Lyon ont officiellement présenté la "Fabrique de mode responsable" portée par l'entreprise Textile Lab qui aura pour objectif de redynamiser le passage Thiaffait.

Après un appel à projet lancé en août 2023, auquel quatre entreprises ont répondu, la Métropole de Lyon a donc choisi le Textile Lab, déjà présent dans le quartier pour mettre en place un "lieu totem dédié à l'entrepreneuriat textile circulaire et solidaire" explique la Métropole de Lyon.

Une création textile "responsable et innovante"

"Dans la continuité de l'histoire de la ville de Lyon, et plus particulièrement des pentes de la Croix-Rousse, des créatrices et créateurs pourront ici exprimer leurs envies d'agir et être accompagnés afin de produire, transformer mieux et autrement" a poursuivi Emeline Baume, vice présidente de la Métropole déléguée à l'économie et au commerce.

Emeline Baune, vice président de la Métropole de Lyon, PaulineGamore, fondatrice du Textile Lab, Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon, Didier Lapatie, vice-président à la CMA AURA et Camille Augey, adjointe à la ville de Lyon lors de l'inauguration du Textile Lab au passage Thiaffait à Lyon. @Vincent Guiraud

Le Textile Lab qui occupera l'un des locaux du passage Thiaffait – les créateurs déjà présents restent sur place dans les autres boutiques- proposera ainsi un espace de coworking pour la création textile "responsable et innovante". Des machines à commandes numériques seront également installées dans le local et disponibles à la demande par les créateurs ou pour le grand public "favorisant la production à la demande et la personnalisation de vêtements : broderie, impression textile, et machine à tricoter numériques."

80 000 euros de subvention par la Métropole de Lyon

"Notre volonté est d’accompagner plus de créateurs à se développer et vivre de leur métier mais aussi de proposer des solutions créatives et innovantes pour imaginer la mode responsable de demain" détaille Pauline Gamore, fondatrice du Textile Lab.

Aidé financièrement et exclusivement par la Métropole à hauteur de 80 000 euros par an, le Textile Lab prévoit d'embaucher trois salariés et ainsi doubler son nombre d'employés avec ce nouveau projet de développement à Lyon. L'entreprise, créée en 2015 propose déjà dans le bas des pentes de la Croix-Rousse, rue René Leynaud, des bureaux dédiés et un open-space pour les professionnels du domaine textile. Ces derniers pourront dans les prochaines semaines se retrouver dans un nouvel espace au sein du passage Thiaffait.