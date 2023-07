Pour aider les commerçants victimes de dégradations lors des soirées de violences urbaines des derniers jours, la Ville de Lyon a annoncé débloquer une aide de 500 000 euros, dont une partie passerait par un fonds de la Région, qui n'existe pas encore.

Alors que près de 80 commerçants, situés pour une grande partie sur la Presqu’île de Lyon, ont été touchés par des dégradations lors des émeutes survenues après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre, la Ville de Lyon a annoncé ce mercredi 5 juillet se porter à leur chevet. Dans un communiqué, Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon, annonce débloquer "une aide exceptionnelle de 500 000 euros" pour soutenir les professionnels sinistrés. Par ailleurs, la collectivité souhaite également faciliter les autorisations de travaux des artisans touchés par des dégradations.

"Cette aide exceptionnelle que nous débloquons aujourd'hui, leur permettra, je l'espère, de reprendre leur activité le plus vite possible. Les commerçants sont essentiels à la vitalité de la ville de Lyon" Grégory Doucet, maire de Lyon

"Les violences perpétrées ces derniers jours contre les commerces de notre ville sont inacceptables. Lors de mes échanges avec les commerçants et les salariés, beaucoup m'ont exprimé leur envie de se relever rapidement. Cette aide exceptionnelle que nous débloquons aujourd'hui, leur permettra, je l'espère, de reprendre leur activité le plus vite possible. Les commerçants sont essentiels à la vitalité de la ville de Lyon", fait valoir l’édile écologiste. Il y a quelques mois, après les dégradations survenues le 1er mai lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, Grégory Doucet avait déjà évoqué la création d’un fonds d’indemnisation pour aider les commerçants, demandant également à l'État de mettre la main à la poche.

Une aide qui fait grincer des dents à la Région

La Ville de Lyon n’ayant pas la compétence pour aider directement les commerçants, à l’inverse de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la municipalité versera donc une aide de 150 000 euros aux associations de commerçants, "sur la base d’un appel à projets pour participer à préserver la vitalité commerciale". Une enveloppe de 50 000 euros sera également octroyée à la Chambre de Commerce et d’Industrie "pour la mise en place d’une cellule d'urgence d'accompagnement aux commerçants lyonnais sinistrés".

À cela s’ajoute une participation de 300 000 euros que la mairie souhaiterait apporter en abondant un fonds d’indemnisation "qui serait à mettre en place par la Région". Problème, du côté de la collectivité dirigée par Laurent Wauquiez, on confie être étonné de cette annonce, la Région n’ayant à ce stade pas encore acté la création d’un tel fonds, même si le projet est dans les tuyaux. On s’agacerait presque de voir Grégory Doucet et ses équipes prendre les devants sur un sujet sur lequel aucune annonce financière n’a été faite par la Région. Dans l’entourage de Laurent Wauquiez on laisse même entendre que ce serait plus à la Métropole de Lyon d’aider les commerçants sur son territoire, en raison de sa compétence sur le plan économique.

La Métropole va débloquer plus de 1 million d'euros

D’après nos informations, la Métropole de Lyon présidée par Bruno Bernard doit d’ailleurs voter en urgence lundi 10 juillet une délibération visant à soutenir les commerçants sinistrés. Les modalités de cette aide devraient être dévoilées sous peu, mais il s‘agirait d’une enveloppe de 1 million d’euros pour aider les commerçants à sécuriser leurs commerces avec la pose de caméras ou de grilles. Un montant auquel devraient s’ajouter 100 000 euros pour aider les associations de commerçants de management de centre-ville.