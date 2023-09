Coupe du monde de Rugby : une soixantaine d'établissements du Rhône sanctionnés

Pas moins de 140 établissements ont été contrôlés depuis le début de la Coupe du Monde de Rugby par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône.

Comme annoncé lors de la conférence de presse du 20 septembre dernier, la sécurité lors de la Coupe du monde de Rugby sera maximale et les contrôles permanents. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône annonce que "les services de l’État accentuent l’intensité des contrôles" pendant toute la durée de l’événement sportifs afin de protéger au mieux les visiteurs étrangers.

Les contrôles ont débuté dès le 18 septembre et, jusqu’à présent, pas moins de 140 établissements auraient été contrôlés. Il s’agit avant tout des commerces, restaurants, bars ou encore hôtels particulièrement appréciés des touristes et des équipes nationales. Interrogée, la préfecture du Rhône a précisé que les quartiers très touristiques comme la Presqu’île, le Vieux-Lyon, la Part-Dieu et les abords du Groupama Stadium ont été les principaux lieux inspectés.

De nombreuses sanctions et un établissement fermé

Et les sanctions n’ont pas tardé à être appliquées. Les anomalies constatées lors de ces contrôles sont diverses, allant de produits contrefaisant la marque officielle, aux "bières faussement présentées comme fabriquées à partir de malt français", ou encore à "l’hygiène insatisfaisante des locaux". À l’issue de ces contrôles, 41 établissements ont reçu un avertissement, 11 ont reçu une mise en demeure et 13 une sanction financière. Un établissement a même été obligé de fermer ses portes.

Ces contrôles ciblés par les services de l’État se poursuivront jusqu’à la finale le 28 octobre prochain.