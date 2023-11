La Ville de Lyon verse près de 200 000 € d'aides aux commerçants victimes des émeutes

[Info Lyon Capitale] La Ville de Lyon va verser près de 200 000 € d'aides à 55 commerçants victimes des émeutes du mois de juin.

Pour aider les commerçants touchés par des dégradations et des vols lors des émeutes urbaines qui ont éclaté en juin dernier, la Ville de Lyon avait annoncé débloquer une aide exceptionnelle de 500 000 €. Lors du prochain conseil municipal, les élus voteront l'attribution de 194 000 € d'indemnisation attribués à 55 commerçants, a appris Lyon Capitale. 28 d'entre eux recevront une enveloppe de 5 000 € et les 27 autres recevront 2 000 €. D'après les chiffres de la CCI Lyon Métropole, 107 commerces avaient été touchés par des dégradations et pillages.

Les commerçants du 2e arrondissement, principaux bénéficiaires

Les commerçants du 2e arrondissement sont les principaux bénéficiaires de cette aide exceptionnelle avec 26 dossiers acceptés pour un montant total de 79 000 €. Par ailleurs, une subvention de 50 000 € a d'ores et déjà été allouée à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon métropole lors du conseil municipal de septembre. Une enveloppe de 150 000 € a également été votée, elle sera attribuée aux associations de commerçants en faveur de l'animation commerciale.

100 000 des 500 000 € restent ainsi toujours à attribuer. Critiquée notamment par Pierre Oliver, patron de la droite lyonnaise, pour la lenteur de son dispositif d'indemnisation, la Ville de Lyon s'était défendu en expliquant que l'absence de commission permanente permettant un vote rapide et le nécessaire conventionnement avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes (les aides directes aux commerce étant de sa compétence) allongeait la mise en place du dispositif.

La Région avait de son côté annoncé débloquer 15 millions d'euros pour les commerces d'Auvergne-Rhône-Alpes. En septembre, 29 commerces de la capitale des Gaules avaient reçu une indemnisation de 5 000 € de la collectivité dirigée par Laurent Wauquiez, représentant une enveloppe totale de 145 000 €.

