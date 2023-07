Les 10 plus grosses fortunes de Lyon

Comme chaque année, Challenges sort son palmarès des 500 ultra riches de France. Plusieurs familles lyonnaises s'illustrent dans ce top 500 cumulant 22 milliards d'euros.

Pour faire parti du clb des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais montrer patte blanche à 235 millions d'euros, contre 200 millions en 2022. En cumulé, les 500 fortunes détiennent 1170 milliards d'euros contre 1002 milliards l'année dernière.

Les 10 plus grosse fortunes lyonnaises cumulent 22 milliards d'euros contre 20,45 milliards l'année dernière.

La plus grosse fortune française est l'indétrônable Bernard Arnault (et sa famille) qui détient LVMH. Le PDG de LVMH est le deuxième homme le plus riche du monde derrière Elon Musk.

A Lyon, Alain Mérieux et sa famille trustent le classement.

LE CLASSEMENT DES PLUS GRANDES FORTUNES LYONNAISES

Alain Mérieux et sa famille : 6,8 milliards - 20e

Malgré la cession de 10% de ses parts à la famille Agnelli via une augmentation de capital (opération est évaluée à 830 millions d’euros), Mérieux et sa famille détiennent une fortune estimée à 6,8 milliards d'euros, en baisse de 50 millions d'euros par rapport à 2022. Ils sont 20e du classement (18e l'année dernière).

Norbert Dentressangle et sa famille : 3 milliards - 42e

Avec une fortune de 3 milliards d'euros, les Lyonnais ( l’un des ex-géants français du transport et de la logistique, racheté, en avril 2015, l'Américain XPO Logistics) gagnent 900 millions d'euros et 14 places au classement national.

Christian Latouche et sa famille : 2,2 milliards - 54e

Les propriétaires de Fiducial, géant des services aux PME, avec 10% de parts de marché, en France, gagnent 4 places au classement en passant à la 54e place, grâce à une progression de 200 millions d'euros.

Fiducial est propriétaire de Lyon Capitale.

Lire aussi : Le classement 2022 des 10 plus grandes fortunes lyonnaises

Michel Reybier : 2,2 milliards - 54e

Michel Reybier a créé le groupe Aoste en 1982, qu'il a revendu en 1996 à l’amé­ricain Sara Lee pour plusieurs centaines de ­millions de francs. Il est aujourd'hui investisseur dans l'hôtellerie, les cliniques des vignes (Clos d'Estournel notamment). S'il perd 4 places au classement, sa fortune grossit de de 200 millions d'euros.

Famille Lescure : 2 milliards d'euros - 59e

Principal actionnaire du groupe SEB, acronyme qui désigne l’un des plus grands groupes mondiaux du petit équipement domestique, dont les rênes sont désormais entre les mains de Stanislas de Gramont qui a pris la succession de Thierry de la Tour d'Artaise (une petite révolution, la direction opérationnelle de SEB n'étant plus entre les mains de la famille fondatrice), la famille Lescure conserve 40% du capital et la majorité des droits de vote. Sa fortune baisse de 250 millions d'euros (et perd 7 places au classement)

Laurent Burelle et sa famille : 1,35 milliard - 91e

Après une chute de 900 millions d’euros en un an en 2022 (baisse des ventes de voiture neuve), les fondateurs lyonnais du groupe automobile coté en bourse Plastic Omnium gagnent 50 millions d'euros en 2023 (moins une place).

Familles de Grandry et Baguenault de Puchesse : 1,3 milliard - 93e

En un an, les deux familles lyonnaises fondatrices des Descours & Cabaud, groupe de négoce professionnel (indus­trie, construc­tion, eau et paysage) ont gagné 300 millions d'euros (14 places en moins). En 2022, pour la première fois de son histoire, le groupe a fran­chi la barre des 5 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires (+11,2%), dont 36% réali­sés à l’in­ter­na­tio­nal.

Léo et Patrick Bahadourian, 1,2 milliard d'euros - 104e

En début d'année, le tribunal de commerce de Lyon a liquidé Place du Marché (ex-Toupargel), qui avait été reprise en janvier 2020 par la holding Agihold des frères Léo et Patrick Bahadourian, cofondateurs et actionnaires de Grand Frais, petit-fils d'un épicier arménien de Lyon. Leur fortune fond de 100 millions d'euros (14 places en moins)

Sébastien Aguettant et sa famille : 1 milliard - 123e

Le grand gagnant du classement lyonnais. Challenges revalorise fortement le patrimoine de cette famille lyonnaise (fondatrice et détentrice du laboratoire éponyme) auquel il ajoute 60% du façonnier Delpharm (1 milliatrd de'euroes de chiffre d'affaires)

Bruno Rousset : 1 milliard - 124e

L’entrepreneur lyonnais, propriétaire de Evolem (spécialisé dans le conseil en investissement et l'immobilier entre autres), perdu 4 places au classement des fortunes de France malgré une augmentation de sa fortune de 100 millions d’euros en un an.