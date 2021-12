Lyon : après le Rhône, la Saône à son tour en vigilance jaune crues

Les importantes précipitations qui touchent la région lyonnaise font planer un risque de crue dans le département. Le Rhône et la Saône sont placés en vigilance jaune ce mercredi 29 décembre par Météo France.

Les intempéries qui touchent les Alpes génèrent une hausse des cours d’eau. Ce matin, le Rhône était touché où la vigilance crue a été activée au moins jusqu’à jeudi 6 heures.

"Après une hausse des niveaux en journée de mercredi, les débits s'orientent franchement à la hausse dans la nuit de mardi à mercredi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient alors être atteints en fin de nuit de mardi à mercredi et matinée de mercredi", précisait Météo France dans son bulletin de vigilance.

La Saône dans les normales de saison

C'est au tour de la Saône, mercredi après-midi d'être impacté par la vigilance jaune. Le fleuve continue de monter et Vigicrues alerte sur la hauteur des crues, au niveau du Pont-la-Feuillé, à Lyon. À 16h, cette hauteur avait déjà atteinte 2,84 mètres mais devrait avoisiner les 3 mètres dans la soirée.

Cependant, que les Lyonnais se rassurent : il s'agit d'une montée des eaux toute à fait normale pour fin décembre même si la Saône devrait déborder sur certains quais de la ville. La dernière crue importante date du 31 janvier 2018 : le niveau de la Saône était monté jusqu'à 4,60 mètres.

À Lyon et dans le reste du département, il faudra faire preuve de la plus grande vigilance aux abords du Rhône et de la Saône ce mercredi et jeudi.