Lyon : le département du Rhône placé en vigilance jaune en raison d'un risque de crues

Les précipitations importantes qui touchent la région lyonnaise font planer un risque de crue sur le département du Rhône, qui a donc été placé en vigilance jaune ce mercredi 29 décembre par Météo France.

Confronté à de fortes pluies depuis mardi 28 décembre, le département du Rhône est désormais placé en vigilance jaune pluie-inondation. L’alerte mise en place par Météo-France devrait rester effective jusqu’en milieu d’après-midi, ce mercredi.

Par ailleurs, les intempéries qui touchent les Alpes génèrent une hausse des cours d’eau, notamment dans le Rhône, où la vigilance crue a été activée au moins jusqu’à jeudi 6 heures. "Après une hausse des niveaux en journée de mercredi, les débits s'orientent franchement à la hausse dans la nuit de mardi à mercredi. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés devraient alors être atteints en fin de nuit de mardi à mercredi et matinée de mercredi", précise Météo France dans son bulletin de vigilance. À Lyon et dans le reste du département, il faudra faire preuve de la plus grande vigilance aux abords du Rhône.

Risque élevé d'avalanche dans les Alpes

Dans le reste de la région, une grande partie des départements sont concernés par des vigilances météo, notamment l’Ain et l’Isère qui sont en vigilance orange pluie-inondations, à l’instar de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui sont également confrontées à un risque d’avalanche élevé, une alerte orange est en cours. Mardi 28 décembre, le préfet de la Savoie a notamment appelé "les automobilistes accédant aux stations de ski à être particulièrement vigilants, ainsi qu’aux pratiquants des activités de montagne."