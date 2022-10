Lyon : le marché du goût présent de 8h30 à 20h ce mercredi place Bellecour

Le "Marché du goût" qui se tient ce mercredi place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon est organisé par le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et la Région.

Le marché du goût ce n'est pas un marché comme les autres... Plus de 80 producteurs et artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont présents au marché du goût pour faire découvrir et déguster le meilleur des produits de la région : charcuteries, fromages, miels, vins, confiseries…

Des animations pour petits et grands toute la journée pour découvrir les produits agricoles régionaux avec la présence des filières alimentaires régionales : démonstrations culinaires, jeux ludiques, dégustations …

Selon Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand c'est "Une belle occasion de rencontrer les producteurs de votre région et de découvrir leurs milles saveurs. Des animations et dégustations gratuites toute la journée par les filières agroalimentaires régionales et les Organisations de Défenses des Appellations."