On ne le présente plus. Entre tendances et traditions, le marché autrement fait son retour pour sa 15è édition. De 10h à 19h ce samedi et de 10h à 18h dimanche la place du Maréchal Lyautey sera animée.

Locavore, amoureux des produits du terroir, consommateur de bio ou simplement curieux novices le marché autrement vous attend. Vous y trouverez des étals de produits frais ou d’épicerie fine mais aussi des producteurs et artisans avec qui vous pourrez échanger mais pas que. La création et les créateurs sont mis à l’honneur avec des stands de mobiliers, d’objets de décoration mais aussi des illustrations, la friperie et tant d’autres.

L’ambiance guinguette se poursuivra au rythme des reprises pop-rock samedi à partir de 19h avec un concert du groupe Les Lascars.