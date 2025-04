Métropole de Lyon : face à de nombreux risques, l’Inspection du travail menace d’arrêter le chantier du tramway T10 

Après avoir relevé de nombreux risques de sécurité pour les ouvriers et les passants sur le chantier du tramway T10, l’Inspection du travail menace d’arrêter les travaux si rien n’était corrigé.

Le futur tramway T10 devant relier la Halle Tony-Garnier (7e arr.) à Vénissieux pourrait connaître un retard inattendu. Après plusieurs contrôles réalisés sur le chantier, l’Inspection du travail aurait déposé une requête en référé auprès du tribunal administratif de Lyon après avoir relevé de nombreux risques de sécurité pour les ouvriers, ainsi que pour les passants, indiquent nos confrères de Tribune de Lyon. Celle-ci sera examinée le 14 avril.

Manque de sécurité et mauvaise gestion des déchets

Malgré la mise en œuvre d’une coordination Sécurité et Protection Santé (SPS) et d’un Plan général de coordination (PGC), il existerait donc de nombreux problèmes de sécurité, notamment en raison de chantiers concomitants et en "l’absence de mesures effectives de coordination face aux coactivités entre les entreprises", indique le rapport rendu par l’Inspection du travail. Mais également une mauvaise gestion des déchets sur le site, dont ceux contenant de l’amiante, des câbles défectueux ou encore la présence d’objets contondants non-sécurisés. Trois employés du site auraient également assuré qu’ils ne savaient pas pour quelle entreprise ils travaillaient.

La future ligne de tram T10 entre Vénissieux et Lyon - Gerland. Sa mise en service est prévue en 2026 @Sytral

L’Inspection du travail indique également avoir prévenu le Sytral, maître d’ouvrage et donc responsable, sans réponse satisfaisante. Par son référé, l’inspection du travail demande donc au tribunal l’arrêt des travaux à titre conservatoire, précise encore nos confrères, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.

Le Sytral œuvre "d’ores et déjà pour y apporter des réponses concrètes"

De son côté, le Sytral assure à nos confrères "avoir pris acte des observations" de l’Inspection du travail travaillerait "d’ores et déjà pour y apporter des réponses concrètes en lien avec les entreprises intervenant sur nos différents chantiers, notre maître d’œuvre et notre Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé."

Et de conclure : "Par un récent courrier et la tenue de plusieurs réunions, Sytral Mobilités a rappelé aux entreprises leurs obligations, et leur a demandé de tout mettre en œuvre pour se conformer aux observations formulées par l’inspection du travail. La sécurité des travailleurs sur un chantier ne saurait en aucun cas être négligée au profit du respect du planning des travaux."

