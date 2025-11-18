Une fillette de quatre ans a été retrouvée morte, victime d'un "infanticide", lundi soir à Montrottier, dans le Rhône, à l'ouest de Lyon. La mère de la victime a été interpellée.

Le drame s'est joué lundi soir, à Montrottier, petite commune des Monts du Lyonnais, situé à 30 kilomètres à l'ouest de Lyon. Une fillette de 4 ans a été retrouvée sans vie, après avoir été vraisemblablement étouffée, au domicile familial peu avant 20h, a appris mardi l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de nos confrères du Progrès.

La mère de la victime présente sur les lieux a été transférée vers un hôpital lyonnais, selon la même source, qui n'a pas communiqué sur les circonstances de la découverte et les causes du décès. Selon Le Progrès, c'est la mère de la victime qui aurait prévenu les secours.

Contacté par l'AFP, le parquet de Lyon n'était pas immédiatement disponible.