Devenu l’opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est décédé le 16 février dernier. Si les circonstances de sa mort sont encore floues, le rôle, même indirect, de Vladimir Poutine semble clair.

Mathilde Philip est professeure de droit public à Lyon 3, spécialiste de la responsabilité des chefs d’État, déléguée générale de la Chaire lyonnaise des droits humains et environnementaux et auteur de auteur de "Peut-on juger Poutine ?" (Albin Michel).

Lyon Capitale : Pensez-vous que Vladimir Poutine a pu jouer un rôle dans le décès d'Alexeï Navalny ?

Je pense qu'il a joué un rôle dans sa mort, ne serait-ce qu’indirect, puisque les procédures utilisées pour le condamner à plusieurs reprises sont manifestement contraires aux droits fondamentaux les plus élémentaires. La sanction qui lui a été appliquée, et qui implique quand même de survivre dans le froid, avec une alimentation déséquilibrée et dans des conditions d'isolement contraires aux droits humains, tout cela participe à une responsabilité au moins indirecte dans sa mort. Il y a une responsabilité morale. Il va maintenant falloir établir deux choses : si Vladimir Poutine est directement responsable de cette mort et si Alexeï Navalny est mort suite à des blessures, ou suite à son empoisonnement d'il y a quelques années. Je pense que des enquêtes vont être menées mais on voit bien, d'ores et déjà, que la Russie fait tout pour empêcher ces enquêtes de prendre corps.

Comment se fait-il que le corps d'Alexeï Navalny n'ait pas encore été rendu à la famille ?

Tout cela plaide pour une responsabilité indirecte ou une volonté de cacher quelque chose. N'oublions pas qu'il y a eu un empoisonnement à l'été 2020 et que celui-ci plaide, aussi, pour une responsabilité, au moins indirecte. Viendra ensuite le temps du droit, de la justice. Je fais partie des personnes qui appellent à juger Vladimir Poutine comme la veuve de Navalny, comme les Ukrainiens.

Que représentait Alexeï Navalny aux yeux du président russe ?

Le meilleur témoignage est celui du chanteur Bono du groupe U2 qui, lors d'un concert à Las Vegas le week-end dernier, a demandé au public de scander le nom d'Alexeï Navalny, le nom, dit-il, que Vladimir Poutine ne prononçait jamais. Alexeï Navalny incarnait tellement la liberté que cela empêchait Poutine de prononcer son nom. Il a été érigé de fait en opposant numéro 1 à Vladimir Poutine en refusant de se taire, en "refusant" de mourir lors du premier empoisonnement. Poutine a contribué à faire de son opposant politique un symbole.

Quel message cette mort envoie au peuple russe, à quelques semaines de l'élection présidentielle ?

L'objectif est de montrer, catégoriquement, qu'il ne peut pas y avoir d'opposition politique à Vladimir Poutine. Un message en apparence finalement, puisqu'on sait que le dernier candidat à pouvoir normalement se présenter contre Poutine a vu sa candidature invalidée par la commission électorale. Mais je pense que cela pourrait bien être l'erreur fatale de Vladimir Poutine : car, en réalité, il démontre sa faiblesse. C'est difficile à comprendre, mais Poutine se trouve dans une situation d'affaiblissement, le château de sable est encore un peu plus ébranlé. Il ne faut pas oublier qu'il a un mandat d'arrêt contre lui, qu'il y a des personnes qui veulent le pouvoir en Russie. Si, aujourd’hui, Vladimir Poutine est protégé en Russie, il devient aussi, avec ce mandat d’arrêt, une potentielle monnaie d’échange pour ses ennemis, à l’intérieur même de son pays. Ce dont on ne se rend pas compte, c’est que Vladimir Poutine est aussi fragilisé nationalement. Il a donc peur à la fois de l’extérieur mais aussi de l’intérieur.