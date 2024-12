Lyon : 350 000 euros remis au dispositif SOS des HCL

Lundi 2 décembre a eu lieu la remise de la subvention annuelle 2024 du Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer. Cette année, les équipes de l'Institut de cancérologie des HCL ont reçu un chèque de 349 895 euros.

Afin de soutenir les soins oncologiques de support (SOS), le Comité du Rhône de la ligue contre le cancer a remis un chèque de 349 895 euros aux équipes de cancérologie des HCL. Le dispositif SOS permet d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soin, avec pour objectif de préserver leur bien-être physique, psychologique et social. Grâce au soutien financier apporté par la ligue contre le cancer, les patients suivis dans les HCL bénéficient de plusieurs services variés tels que des ateliers de bien-être et d'esthétique, des séances d'activité physique adaptée, de l'art thérapie, ou encore de consultations en onco-sexualité.

"Les soins de support sont au cœur de la prise en charge globale des patients atteints de cancer. Grâce à la Ligue Contre le Cancer, nous avons pu mobiliser presque 350 000 € pour les soins oncologiques de support, soit une hausse de 7 000 € par rapport à 2023. Ces contributions permettent d’offrir des services essentiels qui vont au-delà des traitements médicaux, en accompagnant les patients vers une reconstruction après la maladie." explique Michaël Duruisseaux, directeur médical du Centre de Coordination en Cancérologie.

2117 patients concernés

En 2023, ce sont 2117 patients qui ont pu profité de ces soins au sein des hôpitaux Lyon-Sud, Edouard Herriot, de la Croix Rousse et des hôpitaux Est. Claire, patiente aux HCL témoigne, "Durant mon hospitalisation, je me suis souvent sentie seule et vulnérable. Les soins de support ont été un véritable refuge dans ces moments difficiles. Ces séances étaient parmi les rares instants où je pouvais retrouver une forme de sérénité et de dignité. Grâce au suivi psychologique et à l’attention portée à mes besoins, j’ai pu commencer à me réapproprier mon corps."

A lire aussi :