Lyon : les HCL lancent la première téléconsultation de France dédiée au protoxyde d’azote 

Les Hospices Civils de Lyon lancent pour la première fois en France des téléconsultations afin de plus vite et mieux dépister les consommateurs abusifs de protoxyde d’azote.

C’est un phénomène qui s’aggrave chaque année : la consommation de protoxyde d’azote, ce gaz hilarant inhalé le plus souvent grâce à des ballons de baudruche. Encore peu connu il y a cinq ans, son usage récréatif chez les moins de 25 explose en France. Alors que plus d’une trentaine de patients ont été hospitalisés à l’hôpital Pierre Wertheimer, près de Lyon, depuis le début de l’année, les Hospices Civils de Lyon lancent ce mardi 12 novembre et pour la première fois en France des téléconsultations spécialement dédiée aux consommateurs de protoxyde d’azote afin de mieux prévenir et guérir les addictions.

Mieux prévenir l'addiction et garantir un accès aux soins

Porté par le docteur Riou et en collaboration avec le centre d'addictovigilance des HCL et l’hôpital Pierre Wertheimer, le dispositif est unique en son genre. Il sera par ailleurs complété par une télé-expertise destinée aux professionnels de santé, pour un accompagnement de seconde ligne. Car si détecter une addiction est assez simple, l’entrée en soins l’est beaucoup moins. "C’est pour cela que nous avons opté pour de la téléconsultation : c’est plus attractif pour le patient, qui peut rester chez lui, et cela peut aussi permettre à son entourage de nous joindre facilement. La télé-expertise de seconde ligne rejoint le même principe, avec des professionnels de santé qui peuvent nous contacter en ligne, pour discuter et nous transmettre le dossier d’un patient, peu importe où ils se trouvent", souligne le médecin.

Quatre créneaux de 30 minutes sont désormais ouverts tous les mardis de 15h30 à 17h30 durant lesquels le docteur Riou "tentera d’évaluer les habitudes de consommation de protoxyde d’azote de son interlocuteur ou du proche concerné. S’il identifie un usage problématique, avec ou sans signes cliniques, il pourra alors proposer à l’intéressé une consultation en présentiel, à l’hôpital Pierre Wertheimer", précisent encore les HCL dans leur communiqué. Les télé-consultations pour les professionnels sont quant à elles déjà disponibles.

Plus d’informations et prise de rendez-vous : 04 72 11 78 52 ou myhcl.sante-ra.fr

