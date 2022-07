Lyon 2e : une librairie catholique taguée

Basée dans le 2e arrondissement de Lyon, la librairie catholique de l'Emmanuel a été taguée avec des inscriptions insultantes.

Librairie catholique installée dans le 2e arrondissement de Lyon, la boutique de l'Emmanuel a eu la désagréable surprise samedi de découvrir sur sa devanture des tags insultants. On peut y lire notamment les inscriptions "Ni dieux ni maîtres" ou encore "God is dead, we killed him (Dieu est mort, nous l'avons tué, ndlr)".

Ces graffitis ont été accompagnés d'un "A cerclé", symbole international du mouvement anarchiste. Une dégradation dénoncée par Jean-Stéphane Chaillet, 1er adjoint au maire du 2e arrondissement, sur Twitter. "Encore des tags insultants sur les murs de notre ville. Tout mon soutien à la communauté catholique et à la boutique de l’Emmanuel", écrit-il, avant de pointer du doigt "ces groupuscules d’activistes d’extrême-gauche qui pourrissent Lyon".

Ce n'est pas une première

Ce n'est pas la première fois qu'un événement semblable se produit dans la capitale des Gaules. En 2020, la librairie Chrétienne CLC avait été recouverte d'un dessin de Jésus suivi d'un "= PD".

