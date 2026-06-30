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Le bureau de tabac Des Voûtes, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été braqué jeudi 29 juin. Google Maps

Lyon : il braque un bureau de tabac avant d’être interpellé

  • par LR

    • Un individu a été interpellé lundi 29 juin après avoir braqué le bureau de tabac "Des Voûtes", dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Aux alentours de 20 heures ce lundi, un individu a braqué le bureau de tabac "Des Voûtes", situé dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de LyonMag, l’individu serait entré dans la boutique avant de menacer l’employée avec une arme de poing. Il se serait ensuite emparé des billets de banque contenus dans le tiroir-caisse avant de prendre la fuite à trottinette.

    Mais la fuite du malfrat n’aura été que de courte durée puisqu’un équipage de police est rapidement intervenu, procédant à son interpellation. Toujours d’après nos confrères, un revolver à poudre noire, 2 390 euros en espèces, une cagoule et un gant noir ont été découverts sur le suspect.

    De nationalité française, le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

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