Selon Lyon Météo, l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée à Lyon depuis le début des relevés.

Cela pourrait devenir la norme. Le prévisionniste lyonnais Romain Weber a publié son bilan de l'année 2022 à Lyon. Selon lui, elle a été la plus chaude jamais enregistrée, à égalité avec 2020. En moyenne, les températures ont été 1,5°C supérieures aux normales.

+3,7°C en octobre

Dans le détail, c'est le mois d'octobre qui a été le plus bouleversé avec des températures en moyenne 3,7°C au-dessus des normales. Juste derrière, on retrouve les mois de juin et mai, pour lesquels le mercure est monté 2,8°C plus haut qu'à l'accoutumée.

- 99 % de pluie en juillet

En juillet, si les températures ont excédé de 1,7°C les normales, c'est surtout la sécheresse qui a marqué. La pluie a été 99 % moins importante que la moyenne observée entre 1991 et 2020. Une sécheresse d'autant plus notable que le début d'année avait déjà été moins pluvieux qu'habituellement.

Ainsi, de janvier à mai, les précipitations ont été inférieures aux normales d'au minimum 24 % en février, et jusqu'à 80 % en mai. En bref, une année moins pluvieuse, plus ensoleillée et plus chaude.

