La Métropole de Lyon remet des ordinateurs portables aux jeunes dans le besoin, une initiative menée avec Emmaüs Connect.

Mardi 19 décembre, aux alentours de 15 heures, la Maison des étudiants de Lyon se remplit peu à peu. Une centaine d'étudiants et jeunes en difficultés sont accueillis par des bénévoles d'Emmaüs Connect, venus les aider à utiliser les ordinateurs portables qui viennent de leur être remis. Malgré le froid et le brouillard qui règnent sur la ville, l'atmosphère est chaleureuse.

Diana, qui vient de terminer ses études et recherche son premier emploi, fait partie des jeunes sélectionnés. "Ça va m'aider à écrire mon CV, à faire toutes mes démarches administratives et juste dans la vie de tous les jours", indique la jeune femme le sourire aux lèvres.

Un combat pour l'inclusion numérique

Pour la deuxième année consécutive, la Métropole de Lyon s'engage aux côtés d'Emmaüs Connect pour distribuer des équipements informatiques aujourd'hui essentiels. "La réussite scolaire ne peut pas être conditionnée à l'accès à un équipement informatique", indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Une initiative qui intervient alors que 48 % des Français rencontrent encore aujourd'hui au moins un frein dans leur accès à internet. "À l’heure où tout est dématérialisé et numérique, il faut se rendre comte de ce que représente ce chiffre", insiste Victor Baysang-Michelin, responsable régional Emmaüs Connect.

La distribution du jour concernait ainsi 42 bénéficiaires du Revenu de solidarité jeune, 42 étudiants boursiers et 15 jeunes en décrochage scolaire. Cette année, le dispositif englobait également une jeune maman, accueillie à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF). Les 100 ordinateurs restants seront distribués dans les prochains jours à des collégiens scolarisés dans les cités éducatives de Givors, Grigny et Villeurbanne.

Des ordinateurs reconditionnés à neuf

Afin de rendre ce genre d'opération possible, Emmaüs Connect a lancé en 2022 sa filière de reconditionnement solidaire LaCollecte.tech. Une filière "à la fois écologique, ancrée dans les territoires par la participation de chantiers d'insertions et surtout, fondamentalement sociale", explique Victor Baysang-Michelin. En soutien, la Métropole a d'ailleurs contribué à l'opération à hauteur de 30 000 euros et en donnant plusieurs ordinateurs.

La majeure partie des ordinateurs ont cependant été remis par les entreprises Boiron et Cap Gemini dans le cadre du renouvellement de leur parc informatique. Également, ils sont été reconditionnés par Tri Rhône Alpes et Ecodair Lyon, deux collaborateurs de la filière LaCollecte.tech. Enfin, chaque ordinateur est remis avec une sacoche et une souris, le tout garanti pendant un an.