La Ville de Lyon donne plus de 150 ordinateurs à Emmaüs

La Ville de Lyon a livré ses premiers ordinateurs à Emmaüs. Ces derniers seront reconditionnés et vendus à bas prix au plus précaires.

La Ville de Lyon vient de livrer plus de 150 ordinateurs obsolètes à Emmaüs Connect. Ces derniers seront reconditionnés par l'association Trira. Par la suite, les équipements seront vendus à bas prix aux personnes en situation de précarité numérique. La Métropole de Lyon avait déjà donné de son côté en octobre dernier pour les jeunes précaires.

Lire aussi : À Lyon, la Métropole et Emmaüs fournissent des ordinateurs à des jeunes précaires

"C'est impératif de pouvoir équiper les personnes précaires, aujourd'hui tout ce fait en ligne", confie Victor Baysang-Michelin, responsable régional d'Emmaüs Connect. Selon lui, une personne sur deux "ne se sent pas à l'aise" avec le numérique en France et 1 personne sur 4 est en situation de précarité numérique. L'association observe trois freins en termes de numérique : la connexion a Internet, les compétences et l'accès matériel. Emmaüs Connect compte jouer sur ces trois tableaux.

"Lutter contre la précarité numérique et l'illectronisme"

Emmaüs Connect, est né du constat que le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Cependant, son accès est encore limité par plusieurs facteurs : la connexion à Internet, les compétences et le matériel. Sur ces trois problématiques, l'association tente de jouer son rôle : "nous proposons des cartes sim à prix réduits pour la connexion, nous proposons des ateliers de formation et nous vendons du matériel", détaille le responsable régional.

La grosse activité d'Emmaüs Connect, c'est le reconditionnement et la vente de matériel, ordinateurs, tablettes ou encore smartphones. Les personnes pouvant bénéficier de ces derniers sont toutes aiguillées par des acteurs sociaux de la région. Pour un ordinateur reconditionné, comptez entre 70 et 150€ selon la qualité et la viabilité du matériel. "C'est un tiers du prix du marché", se félicite Victor Baysang-Michelin.

Emmaüs Connect en quelques chiffres L’association a équipé 10 000 personnes en un an dans la région.

personnes en un an dans la région. Une personne sur deux n'est pas à l'aise avec le numérique en France

n'est pas à l'aise avec le numérique en France Une personne sur quatre est en situation de précarité numérique

est en situation de précarité numérique 39% des personnes en précarité numérique ne sont pas diplômées

des personnes en précarité numérique ne sont pas diplômées Un ordinateur professionnel devient obsolète après trois ans

La Ville de Lyon change ses ordinateurs tous les 5 ans, voir plus

Démarche inclusive et écologique

La mairie compte, par ce don, promouvoir l'inclusivité dans le numérique. Bertrand Maes, adjoint au Maire délégué à l’informatique et à la politique du numérique déclare : "c'est de notre devoir en tant que collectivité de lutter contre la fracture numérique." À Lyon, la plupart des démarches administratives peuvent se faire en ligne. "C'est de notre devoir de rendre ces démarches accessibles à tous. Aussi, nous mettons un point d'honneur à conserver le contact humain et les guichets", continue l'adjoint.

"L'avenir c'est le reconditionnement" , clame Bertrand Maes, adjoint au maire délégué à l'informatique et à la politique du numérique.

Dans son rôle, Bertrand Maes met en avant la dimension écologiste d'un tel don. "Nous voulons limiter l'impact environnemental de notre parc informatique", explique-t-il. La Ville de Lyon, c'est environ 7 000 ordinateurs. Parmi eux, 1 000 doivent être changés chaque année. Auparavant, la collectivité vendait son matériel aux enchères. L'adjoint regrette : "nous n'avions aucun contrôle sur ce que les acheteurs en faisaient par la suite. L'avenir c'est le reconditionnement."