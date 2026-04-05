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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un dimanche pascal aux allures estivales, jusqu’à 25 degrés attendus à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Les températures vont encore nettement augmenter à Lyon. Il fera près de 25 degrés ce dimanche 5 avril.

    Il ne faisait pas plus de 11 degrés entre Rhône et Saône pour le dernier week-end de mars. En ce premier dimanche du mois d’avril, la tendance s’est complètement inversée, avec un gain de 14 degrés attendu par rapport au week-end dernier.

    En effet, si les températures ne dépassent pas les 10 degrés dans la matinée, elles s’envoleront jusqu’à 25 degrés dans l’après-midi. Soit 9 unités de plus que les normales de saison.

    Quant au ciel, il sera pleinement dégagé durant une partie de cette journée du 5 avril. En revanche, des nuages menaçants et un peu de pluie sont attendus en fin de journée. De l'orage n'est également pas à exclure.

    De quoi légèrement faire redescendre le mercure, avant un lundi de Pâques qui s’annonce tout aussi brillant.

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