Du soleil et de la chaleur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une nouvelle journée quasiment estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 8 avril.

Le soleil brille et va continuer de briller à Lyon ce mercredi. Pour ce troisième jour de la semaine c'est une journée quasiment estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un soleil présent du matin au soir et un ciel bleu.

Côté températures, il fait 6 degrés ce mercredi matin mais le thermomètre atteindra de nouveau les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.