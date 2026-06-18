Lyhanna : les personnels du tribunal de Lyon regrettent l'absence de débat sur leurs moyens

Comme ceux de Paris, les juges et autres membres du personnel du tribunal de Lyon, troisième juridiction de France, ont regretté dans une motion transmise mercredi à l'AFP que l'exécutif écarte le débat sur les moyens de la justice dans l'affaire de la mort de Lyhanna.

Nous "dénonçons les tentatives visant à réduire l'analyse de ce drame à la seule recherche de responsabilités individuelles, sans examen des conditions concrètes dans lesquelles les acteurs judiciaires exercent leurs missions", écrivent-ils dans une motion adoptée lundi en assemblée générale.

Tout en partageant l"immense émotion" suscitée par la mort de la fillette, ils accusent le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le président Emmanuel Macron d'avoir "jeté le discrédit sur l'autorité judiciaire", en assurant que ce drame n'était pas une question de moyens.

700 plaintes par jour en France

Rappelant "qu'au Tribunal judiciaire de Lyon, la section famille/mineur du parquet est composée de huit magistrats pour une population recensée de 1,7 million habitants", ils estiment "ne pouvoir exercer (leurs) fonctions dans des conditions dignes".

Alors que 700 plaintes concernant des violences intrafamiliales ou sexuelles sont déposées chaque jour en France, les magistrats, greffiers et autres professionnels de justice réaffirment "que la protection des enfants et la lutte contre les violence exigent des moyens à la hauteur".

Lyhanna, 11 ans, a été retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, plusieurs jours après sa disparition. Le principal suspect, Jérôme Barella, n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements pour des violences sexuelles sur mineurs.

Gérald Darmanin a assuré peu après qu’il "ne nous a manqué ni de moyens, ni de lois" dans l'affaire Lyhanna et Emmanuel Macron a affirmé ne pas vouloir entendre un "argument de moyens dans cette affaire", avant de préciser lundi que des moyens supplémentaires pourraient être déployés éventuellement "là ou là".