Sophie Moreau, la présidente-fondatrice de l'association Courir pour Elles espère rassembler 22 000 personnes, ce dimanche 22 mai au Parc de Parilly, dans le but de récolter des fonds pour financer des actions de prévention et de soutien pour les femmes atteintes d’un cancer.

Elle martèle son message : "Un dossard acheté, c'est une femme aidée", "un dossard vendu = une femme soutenue." Invitée sur le plateau de 6 Minutes Chrono, Sophie Moreau a une nouvelle fois rappelé l'importance de participer à la course solidaire organisée par son association "Courir pour Elles, ce dimanche 22 mai au parc de Parilly. "On veut rassembler le plus de personnes possibles et passer un message fort qui est le suivant : 'Bougez-vous pour votre santé'", explique-t-elle. Le cœur de métier de "Courir pour Elles", c'est l'activité physique comme meilleur moyen de prévention avant, pendant et après un cancer."

Ce 22 mai 2022, notre souhait est de doubler la mise

Pour cette 13e édition qui s'appelle "les retrouvailles", Sophie Moreau a bon espoir de mobiliser davantage la population. "Il faut la jouer collectif, on a vraiment besoin de tout le monde, insiste Sophie Moreau. Il y a encore des dossards disponibles. On aimerait annoncer qu'on a rassemblé 22 000 dossards car on besoin de soutenir les femmes à l'hôpital. Plus on a de budget, de fond et plus on pourra les aider. Depuis 2010, nous avons accompagné plus de 6000 femmes. Alors en ce 22 mai 2022, notre souhait est de doubler la mise."

Une autre nouveauté avec le dossard suspendu

L'association lyonnaise qui essaie d'innover lors de chaque édition a décidé, cette année, de lancer le dossard suspendu. "On a copié sur les Italiens, avoue Sophie Moreau. A la base, l'idée est d'acheter un café pour une personne qui n'a pas les moyens de se le payer. Pour le dossard suspendu, c'est la même chose. Il est défiscalisable, c'est comme un don. Vous permettez à une personne vulnérable de participer à Courir pour Elles." Et de conclure : "La santé, c'est l'affaire de tous."

Toutes les informations sur cet événement sont à retrouver sur le site Internet de Courir pour Elles.