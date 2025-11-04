Actualité
Quartier d'affaire Part-Dieu
Quartier d’affaire Part-Dieu © Romane Thevenot

Défaillances d’entreprises : le Rhône en première ligne d’une hausse régionale de 14 %

  • par La Rédaction

    • Le troisième trimestre 2025 confirme une tendance inquiétante : les faillites d’entreprises continuent de grimper en Auvergne-Rhône-Alpes, avec près d’un tiers concentré dans le Rhône.

    Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes traversent une période particulièrement difficile. Selon une étude publiée par Allianz Trade, 1 781 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre 2025, soit une hausse de 14 % en un an. Le Rhône est le département le plus touché de la région avec 523 entreprises en faillite, devant l’Isère (297) et la Loire (152).

    Cette hausse n’épargne aucun secteur, mais les services restent les plus fragilisés (34 % des cas), suivis du BTP (23 %) et du commerce (19 %). Seuls trois départements – l’Ardèche, la Haute-Loire et la Haute-Savoie – parviennent à inverser la tendance.

    Les causes de cette hémorragie sont multiples : instabilité politique, tensions économiques, hausse des coûts de l’énergie et fiscalité incertaine. Allianz Trade estime que le nombre de défaillances pourrait dépasser 67 000 par an d’ici 2027, bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie du Covid-19.

    Une situation qui menace directement l’emploi et le tissu économique régional, déjà fragilisé ces dernières années.

    Défaillances d'entreprises : le Rhône en première ligne d'une hausse régionale de 14 %
