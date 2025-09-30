Actualité
Voiture radar dexter
Les voitures radars circulent d’ores et déjà dans le département du Rhône.©Guillaume Lamy.

Haute-Savoie : des voitures radars à conduite externalisée déployées dès octobre

  • par Loane Carpano

    • A compter du 15 octobre prochain, des voitures radars à conduite externalisée circuleront sur les routes départementales et autoroutes du département de la Haute-Savoie.

    Le dispositif de voitures radars à conduite externalisée "Dexter" sera effectif dans le département de la Haute-Savoie à compter du 15 octobre 2025. Progressivement lancé en France depuis 2018, ce dispositif a pour objectif de : "faire respecter les limitations de vitesse dans la durée en allongeant les plages horaires de circulation des voitures-radar sur les routes les plus accidentogènes", et de "libérer du temps que les forces de l’ordre pourront consacrer à leurs missions d’intervention, d’enquête et de prévention", indique la préfecture.

    Ces véhicules circuleront sur un circuit de routes départementales et d'autoroutes établi par l’unité sécurité routière de la direction départementale des territoires (DDT) en fonction de l'accidentalité et du trafic des axes.

    La préfecture rappelle que : "La vitesse constitue le premier facteur de mortalité routière". En 2024, dans le Rhône et la métropole de Lyon , 32 % des accidents mortels étaient liés à la vitesse excessive ou inadaptée

    Les voitures radar sont de véhicules banalisés équipés d’appareils embarqués. Lorsque que l’appareil détecte un excès de vitesse, un flash infra-rouge, non-visible pour les usagers flashés, capture l’image. Le processus de contrôle est entièrement automatisé et le conducteur ne peut avoir aucune action sur celui-ci.

    Lire aussi : Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre

    Les bugnes lyonnaises : l'actualité politique vue par Jibé

