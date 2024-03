Les gendarmes de Dardilly indiquent avoir décelé un potentiel trafic de stupéfiants grâce au contrôle d'un scooter.

Les faits remontent au soir du 12 mars. Alors qu'ils procédaient au contrôle d'un scooter, les gendarmes de Dardilly ont découvert des produits stupéfiants cachés sous le siège du conducteur. Ils ont notamment trouvé des sachets d'ecstasy, de cocaïne, MDMA, LSD et méthamphétamines. Le conducteur, majeur, et son passager, mineur, ont dont été placés en garde à vue et le scooter saisi.

Les gendarmes ont mené des perquisitions

Par la suite, des perquisitions menées au domicile du plus jeune ont permis aux gendarmes de trouver de nouveaux éléments. D'autres sachets contenant les mêmes drogues ont ainsi été saisis. Le mineur avait également en sa possession des documents administratifs provenant de divers vols. Des éléments qui font supposer à la brigade dardilloise sa participation à un trafic de stupéfiants.

Déféré à la justice, le jeune homme a finalement été placé sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution. Au vu de son âge, son cas revient en effet au tribunal pour enfants.

