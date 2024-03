Grégory Doucet annonce des assises du commerce et de l’artisanat dès l’automne

Face à la fermeture excessive de commerces anciens, Grégory Doucet, élu écologiste de Lyon, a annoncé l'organisation d'assises du commerce et de l'artisanat prévue dès l'automne prochain.

Les fermetures de boutiques historiques successives en Presqu’île, alertent le maire écologiste, Grégory Doucet, à tel point qu’il a exprimé, ce jeudi matin, en ouverture de séance du conseil municipal, son inquiétude au sujet des commerces indépendants et locaux. L’édile a donc annoncé l’organisation prochaine des assises du commerce et de l'artisanat.

"Trouver des solutions locales pour faire face aux plateformes numériques"

“Nous organiserons à l'Automne les Assises du commerce et de l’Artisanat pour trouver ensemble élus, forces vives et professionnels, des solutions locales", a déclaré le maire de Lyon lors du conseil municipal ce jeudi matin. Ces assises visent à "faire face aux plateformes numériques qui s’affranchissent des règles ou aux chaînes de restauration rapide, trop peu préoccupées par les limites planétaires, la gastronomie et le bien-être animal”.

