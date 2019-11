Loto du Patrimoine : Stéphane Bern attaque de nouveau le gouvernement

L'animateur lyonnais a dénoncé la suppression par le gouvernement de 25 millions d'euros de crédit au patrimoine.

Après un coup de gueule il y a un an, concernant l'imposition du loto du patrimoine, Stéphane Bern en a remis une couche ce lundi après la présentation du budget au Sénat. Comme le rapporte Public Sénat, le présentateur télé a critiqué la suppression de 25 millions d'euros alloués au budget du patrimoine. C'est-à-dire un montant proche de celui rapporté par le loto du patrimoine (22 millions d'euros).

“On me saborde. On m’envoie au combat et on me tire une balle dans le dos !”, a critiqué Stéphane Bern, au micro de la chaîne sénatoriale. “J’ai informé le chef de l’État, auprès de qui j’avais obtenu un arbitrage favorable l’an dernier. Il n’était pas au courant” a ajouté Stéphane Bern. Et de conclure : “Je compte bien obtenir le même arbitrage cette année. Je ferai en sorte que soit la compensation des taxes soit pérennisée, soit je demande définitivement l’abrogation de ces taxes sur le loto du patrimoine . Je défends le patrimoine. C’est l’une des rares industries qui marchent, qui n’est pas délocalisable et nourrit, directement et indirectement, 500.000 personnes en France.”

Finalement les sénateurs sont revenus sur la suppression des 25 millions d'euros de crédit du patrimoine contre l'avis du gouvernement.