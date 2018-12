Loto du Patrimoine : Stéphane Bern en guerre contre les technocrates

Dans la nuit, le gouvernement a rétabli la taxation sur le loto du patrimoine qui avait été annulée par le Sénat. Un “torpillage” du Loto du patrimoine sur le Lyonnais Stéphane Bern.

À l'origine du Loto du patrimoine, Stéphane Bern est en colère contre le gouvernement et le fait savoir sur son compte Twitter. “L’Assemblée nationale fait tout pour torpiller le Loto du patrimoine à la demande du rapporteur Joël Giraud et le soutien des députés LREM. Je me battrai pour sauver notre patrimoine en danger contre tous ces technocrates”, a lancé l'animateur lyonnais. Ce dernier est monté au créneau, car l'Assemblée nationale a rétabli dans la nuit de lundi à mardi la taxe prélevée habituellement par État sur les jeux de loteries avec l'avis favorable du gouvernement. Joel Giraud (LREM) a trouvé cette exonération de TVA et CSG introduite par le Sénat “assez gênante”. “Il s'agit d'une première pour un jeu de hasard”, a-t-il ajouté.

L’@AssembleeNat fait tout pour torpiller le #LotoDuPatrimoine à la demande du rapporteur @JoelGiraud05 et le soutien des députés @LaREM_AN ! Je me battrai pour sauver notre patrimoine en danger contre tous ces technocrates @MinistereCC @franckriester @EPhilippePM @Matignon https://t.co/S0o25P99Kx — Stéphane Bern (@bernstephane) December 18, 2018

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern s'emporte contre la politique menée par le gouvernement sur ce Loto du patrimoine. Déjà en octobre il avait demandé à l’exécutif de renoncer aux taxes qui représenteraient environ 14 millions d'euros. “Une goutte d’eau pour l’État qui représente tant pour le patrimoine. Ne pourriez-vous faire un geste et renoncer à ce prélèvement pour que tout soit destiné à sauver le patrimoine en péril qui, de toute façon, est à la charge de l’État ?”, avait alors déclaré l'animateur. L’État avait finalement décidé de débloquer 21 millions de plus en faveur du patrimoine. Une enveloppe qui est maintenue a assuré ce mardi Franck Riester, le ministre de la Culture.

Le Loto du patrimoine, lancé en septembre dernier, devrait permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros de recettes.