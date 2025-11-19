Actualité
Tir sportif. Pexels

Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon

  • par la rédaction

    • Les 22 et 23 novembre, le centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon. (Loire) accueillera un concours caritatif, dont les profits seront reversés à l’association 1 Maillot pour la Vie.

    Plus de 200 compétiteurs sont attendus les 22 et 23 novembre au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, pour un grand concours caritatif.

    Organisé par Comité départemental de tir sportif, le concours accueillera plusieurs ligues venues de 12 départements : Rhône, Loire, Savoie, Puy-de-Dôme, Lozère, Isère, Haute-Loire, Drôme, Ardèche, Saône et Loire, Ain et Allier. 

    Pour l’occasion, des écoles de tir (à partir de 9 ans), des jeunes mais aussi des adultes pourront participer à l’événement durant une compétition amicale 10m précision (carabine et pistolet air comprimé). Les fonds seront reversés à l’association 1 Maillot pour la Vie. 

