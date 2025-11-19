Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Après le rassemblement sauvage qui a attiré jusqu’à 2 500 teufeurs début novembre à Saint-Pierre-de-Chandieu, un homme sera poursuivi pour organisation illicite d’événement musical.

L'enquête se poursuit après la rave party organisée il y a quelques jours à Saint-Pierre-de-Chandieu. Selon nos confrères du Progrès, le parquet de Lyon confirme qu’un homme, soupçonné d’avoir coordonné le rassemblement installé dans une carrière, est convoqué devant le tribunal en janvier 2026.

L’événement avait mobilisé près de 70 gendarmes pendant quatre jours. Les forces de l’ordre avaient constaté plus de 1 500 infractions, de la participation illégale à la détention de stupéfiants ou d’armes, en passant par la conduite sous drogue. Du matériel avait aussi été saisi.

Deux autres personnes interpellées dans la foulée ont finalement été relâchées sans poursuite, faute d’éléments contre elles.

Le propriétaire de la carrière, déjà victime d’une occupation similaire en 2024, a de nouveau porté plainte.