Lyon : TCL est le premier réseau de transports en commun accessible en France 

Deuxième plus grand réseau de transports en commun en France, les TCL ont désormais 90 % des arrêts de bus dit "prioritaires" et 74 % de l’ensemble des arrêts de bus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Avec quatre lignes de métro, 7 lignes de tramway et 1 000 de bus, les transports en commun lyonnais (TCL) sont le deuxième plus grand réseau de France derrière l’Ile de France. L’accessibilité est donc un enjeu important pour les 1,9 millions de voyages quotidiens dans la métropole lyonnaise. Voté en 2008, le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) a été complété en 2015 par un second plan, le Schéma directeur d’accessibilité programmée (SD’AP), faisant des TCL le premier réseau de transport en commun accessible en France.

74 % de l’ensemble des arrêts de bus accessibles

Chaque année, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des TCL, investi ainsi trois millions d’euros dans l’aménagement d’une centaine de points d’arrêt. 90 % des arrêts de bus dits "prioritaires" et 74 % de l’ensemble des arrêts de bus sont désormais accessibles, "soit 6 023 arrêts au total contre 40 % en 2008", s’est ainsi félicité le Sytral dans un communiqué publié lundi 9 septembre. 100 % du parc de bus est, lui aussi, accessible et équipé de plancher bas et de palettes rétractables.

Application mobile pour les personnes malentendantes, guide d’accessibilité pour les personnes ayant un handicap mental ou cognitif ou encore le service Optibus pour les personnes malvoyantes, le Sytral poursuit sa politique d’inclusion. Les futures lignes de tramway T9 et T10 ou encore les navettes fluviales bénéficieront de bornes d’informations voyageurs, notamment sonorisées, par stations.

"Le droit à la mobilité est une liberté fondamentale pour lutter contre les inégalités. L'accessibilité ne se limite pas à la seule conformité aux normes ; notre volonté est de proposer un réseau de transport qui réponde aux besoins de tous les voyageurs, en situation de handicap ou non, afin d’améliorer le confort et favoriser l’autonomie et la mobilité dans les transports du quotidien", a ainsi déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

