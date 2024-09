Découvrez le programme des Journées européennes du patrimoine au musée Lugdunum

Le célèbre musée lyonnais organise des ateliers et concerts à l’occasion des Journées européennes du patrimoine le samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine invitent les Lyonnaises et les Lyonnais à profiter des nombreux ateliers et animations proposés dans plus de 300 sites sur l’ensemble du territoire. Le célèbre musée Lugdunum organise à cette occasion des ateliers et concerts sur le thème "La Grande Odyssée", le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h30.

Initiation à la danse, ateliers et concerts

Parmi les animations, un atelier de danse des Balkans créé par les danseurs Fikia Milovska et Ivica Antev. Ils invitent à la découverte des danses en groupe de de Bulgarie et d’autres pays des Balkans (Macédoine, Grèce, Roumanie, Turquie). Novices, amateurs ou à l’aise avec le répertoire bulgaro-balkanique, le public est convié à un voyage aux sons enivrant de l’âme slavo-orientale.

Dimanche à 14h et à 15h. Durée 40 min. Tout public, dès 10 ans. Auditorium du musée

Un voyage également proposé en musique. Le Collectif Bosphore et les danseurs-chorégraphes de la Compagnie OT IZVORA interpèteront une pérégrination musicale et dansée. Cet itinéraire entraînera le public en Grèce, en Macédoine du Nord, en Bulgarie, en Roumanie et en Turquie, à la rencontre des traditions roms ou lazes.

Pour les plus jeunes, le musée propose également une activité à la découverte des aventures en Méditerranée. Munis d’un livret-jeu, les visiteurs découvrent les péripéties du héros Ulysse, de retour à Ithaque.

Samedi et dimanche. Sans réservation.Tout public, dès 7 ans. En continu dans le musée 10h-17h30. Livret à retirer à l’accueil du musée niveau 5

Le programme intégral est à retrouver ici.

