Actualité
Pierre Laigle, Frederic Piquionne, Michael Gerlinger, Renaud Pfeffer, Cris, Sydney Govou et Maxime Gonalons ce jeudi 11 septembre pour la présentation à la Région Auvergne-Rhône-Alpes du nouveau maillot d’OL Légendes.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aux cotés des anciennes gloires de l'OL

  • par La Rédaction

    • La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’associe à l’association OL Légendes, réunissant d’anciens joueurs du club lyonnais, pour promouvoir l’histoire de l’OL et soutenir des actions sportives et solidaires.

    Ce jeudi 11 septembre, Renaud Pfeffer, vice-président de la Région délégué à la sécurité et au sport, et Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, ont présenté le maillot officiel de l’association OL Légendes. Aux côtés de figures emblématiques du club comme Cris, Sidney Govou, Maxime Gonalons ou encore Pierre Laigle, la Région a officialisé son partenariat avec l’association des anciens joueurs lyonnais.

    OL Légendes a pour ambition de préserver et transmettre la riche histoire du club en organisant matchs caritatifs, tournois ou événements solidaires. Déjà soutenue par la Région en mai 2022 lors du "match des héros" au profit des enfants, l’association franchit une nouvelle étape grâce à ce partenariat avec la Région.

    Pour cette dernière, ce soutien s’inscrit dans une volonté de "valoriser son patrimoine sportif et d’encourager la jeunesse". "Mettre en avant nos grands champions d’hier, c’est susciter les vocations de demain" estime Renaud Pfeffer dans un communiqué de presse. Cris, ancien défenseur central de l'OL et président de l’association, a salué "une belle aventure tournée vers la transmission et le rayonnement des valeurs communes "

    à lire également
    Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aux cotés des anciennes gloires de l'OL 18:15
    Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance 17:40
    "On respire" : les travaux sont terminés à la Cité Tony Garnier de Lyon 17:37
    Météo lyon
    Météo : à quel temps s'attendre ce week-end à Lyon ? 17:10
    Dessin IA enfant école
    Villeurbanne : des séniors réinventent leurs récits de vie grâce à l'Intelligence artificielle 16:36
    d'heure en heure
    Pas de mortalité en excès recensée dans le Rhône pendant la canicule d'août 15:59
    Quartier d'affaire Part-Dieu
    Selon cette étude, le Rhône serait le meilleur département pour chercher un CDI 15:21
    Grégory Doucet porte plainte après des propos racistes sous l'une de ses vidéos 15:19
    "Le repreneur rêvé est collectif et local" : comment Woodstower espère survivre à cette fin d'année 14:44
    La 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de Campagne de Véronique Sarselli 14:27
    Concert : À l’Ouest, Hayden 13:56
    Biennale : Christian Rizzo, la danse de la joie 13:22
    Gare SNCF Lyon TGV
    SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon 12:47
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut