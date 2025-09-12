La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aux cotés des anciennes gloires de l'OL

Pierre Laigle, Frederic Piquionne, Michael Gerlinger, Renaud Pfeffer, Cris, Sydney Govou et Maxime Gonalons ce jeudi 11 septembre pour la présentation à la Région Auvergne-Rhône-Alpes du nouveau maillot d’OL Légendes.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’associe à l’association OL Légendes, réunissant d’anciens joueurs du club lyonnais, pour promouvoir l’histoire de l’OL et soutenir des actions sportives et solidaires.

Ce jeudi 11 septembre, Renaud Pfeffer, vice-président de la Région délégué à la sécurité et au sport, et Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, ont présenté le maillot officiel de l’association OL Légendes. Aux côtés de figures emblématiques du club comme Cris, Sidney Govou, Maxime Gonalons ou encore Pierre Laigle, la Région a officialisé son partenariat avec l’association des anciens joueurs lyonnais.

OL Légendes a pour ambition de préserver et transmettre la riche histoire du club en organisant matchs caritatifs, tournois ou événements solidaires. Déjà soutenue par la Région en mai 2022 lors du "match des héros" au profit des enfants, l’association franchit une nouvelle étape grâce à ce partenariat avec la Région.

Pour cette dernière, ce soutien s’inscrit dans une volonté de "valoriser son patrimoine sportif et d’encourager la jeunesse". "Mettre en avant nos grands champions d’hier, c’est susciter les vocations de demain" estime Renaud Pfeffer dans un communiqué de presse. Cris, ancien défenseur central de l'OL et président de l’association, a salué "une belle aventure tournée vers la transmission et le rayonnement des valeurs communes "