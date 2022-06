Météo : une journée pluvieuse ce mercredi 8 juin à Lyon

La pluie va faire son retour à Lyon ce mercredi 8 juin, avant l’arrivée d’une perturbation orageuse en fin de journée. De quoi faire sensiblement baisser le mercure.

Il ne faudra pas oublier de sortir de chez soi avec un parapluie sous le bras ou une veste de pluie sur le dos ce mercredi 8 juin à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, les averses devraient rythmer la journée des Lyonnais, qui ne devraient pas beaucoup voir le soleil aujourd’hui. Quelques éclaircies pourraient néanmoins faire leur apparition en fin d’après-midi avant l’apparition d’orages, attendus entre 18 et 20 heures.

Du côté des températures, le mercure va sensiblement chuter ce mercredi entre Rhône et Saône, passant même de près de 3 degrés sous les moyennes de saison. À 8 heures, il ne fera pas plus de 17 degrés et à midi le thermomètre atteindra péniblement 20 degrés. Les températures ne devraient pas monter beaucoup plus haut dans l’après-midi puisque d’après Météo France 21 degrés seront enregistrés au plus fort de l’après-midi.