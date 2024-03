Logements sociaux à Caluire-et-Cuire: la mairie fustige la préfecture

Après que la préfecture du Rhône a signé un premier permis de construire de 23 logements sociaux à Caluire-et-Cuire depuis la sanction infligée à la commune, la municipalité affirme être à l’initiative du projet et dénonce le communiqué "mensonger" des services de l’État.

Les tensions ne s’apaisent pas entre la Ville de Caluire-et-Cuire et la préfecture du Rhône. Plus de trois mois après avoir repris une partie des compétences d’urbanisme à la ville de Caluire-et-Cuire, la préfète du Rhône a signé un premier permis de construire de 23 logements sociaux dans la commune, sur l’avenue Louis Dufour. Les services de l’État se sont par ailleurs félicité de la rapidité de l’instruction du dossier. "Les services de l'Etat ont reçu le dossier mi-février 2024 et sont parvenus à l'instruire en 5 semaines montrant l'effet d'accélération recherché."

Un communiqué "mensonger"

Mais ce jeudi, la mairie de Caluire-et-Cuire n’a pas apprécié que la préfecture du Rhône s’attribue les mérites de ce projet et dénonce un communiqué "mensonger" des services de l’État. Dans son communiqué publié ce matin, la municipalité affirme que "le projet de 23 logements sociaux mentionné a été monté par la Ville de Caluire-et-Cuire et le promoteur Warm Up et non par la Préfecture."

"La reprise du dossier par l’État a fait perdre du temps au promoteur ! Où est l’effet d’accélération cité par la Préfecture ?" Mairie de Caluire-et-Cuire Tweet

La municipalité ajoute également que le Contrat de Construction Durable concernant la construction de ces 23 logements sociaux entre la ville de Caluire-et-Cuire et le promoteur local et régional Warm Up aurait été signé le 5 octobre dernier, après plusieurs mois de concertation entre mai et juin 2023. La mairie affirme enfin que le projet finalisé aurait été présenté à ses habitants le 9 novembre 2023, deux mois donc avant que la préfecture du Rhône ne lui retire une partie de ses compétences en matière de logement social. "Ce programme aurait bénéficié d’un permis de construire de la Ville de Caluire et Cuire tout début 2024, si elle avait conservé sa signature, dénonce la ville de Caluire-et-Cuire avant d’ajouter, la reprise du dossier par l’État a fait perdre du temps au promoteur ! Où est l’effet d’accélération cité par la Préfecture ?"

"Depuis trois mois, il ne se passe rien !"

Lundi 19 mars déjà, Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire, avait dénoncé l’inaction de la préfecture du Rhône lors du Congrès de l’association des maires de France. "Nous avons une commune où d'un point de vue géographique c'est compliqué de pouvoir construire. La vision de l'Etat ne tient compte d'aucune particularité. C'est dommage car c'est inefficace", avait déclaré l’édile. "On ne peut plus délivrer de permis de construire depuis le 1er janvier. Combien de logements ont été réalisés depuis que l'Etat s'en occupe ? Zéro ! Depuis trois mois, il ne se passe rien !"

Fabienne Buccio, préfète du Rhône, avait, quant à elle, réagi, condamnant "les déclarations déplacées tenues ce jour par le maire de Caluire-et-Cuire" et espérait que les propos du maire avaient "dépassé sa pensée."

