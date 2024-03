23 nouveaux logements sociaux sortiront de terre à Caluire-et-Cuire après que la préfète du Rhône a signé un premier permis de construire depuis qu'elle a sanctionné la commune.

A peine trois mois après la sanction, la préfète du Rhône Fabienne Buccio, a signé un premier permis de construire pour permettre le lancement d'une opération 100 % logement social à Caluire-et-Cuire. 23 nouveaux logements devraient ainsi sortir de terre sur un terrain situé avenue Louis Dufour entre le rond-point de la montée des Soldats et le cimetière, selon une information de Tribune de Lyon, confirmée par Lyon Capitale.

Un dossier instruit "en 5 semaines"

Près d'une semaine après une passe d'armes avec le maire LR de Caluire, Philippe Cochet, qui n'a visiblement toujours pas digéré la perte de sa compétence d'urbanisme, lançant au salon des maires, "combien de logements ont été réalisés depuis que l’Etat s’en occupe ? Zéro ! Depuis trois mois, il ne se passe rien !", les services de l'Etat se félicitent de la rapidité avec laquelle le dossier a été instruit. "Les services de l'Etat ont reçu le dossier mi-février 2024 et sont parvenus à l'instruire en 5 semaines montrant l'effet d'accélération recherché", indique la préfecture.

Portée par le promoteur local et régional Warm Up Promotion, cette opération devrait bénéficier d'une "bonne insertion urbaine et paysagère", promettent les services de l'Etat. Ce permis de construire doit être le premier d'une longue liste puisque six autres communes du Rhône se sont vues retirer leur compétence d'urbanisme alors qu'elles affichaient un taux de réalisation de leur objectif 2020 - 2022 en matière de construction de logements sociaux inférieur à 33%.

Les communes de Tassin, Saint-Genis-Laval et Mions, situées dans la Métropole de Lyon, sont concernées, tout comme trois communes du Nouveau Rhône, Chaponnay, Chazay d’Azergues et Saint-Symphorien d’Ozon.

