À Lyon, François Ruffin passera un "entretien d’embauche" pour l’Élysée le 25 avril

Candidat à l’élection présidentielle de 2027, François Ruffin sera en meeting le samedi 25 avril place Louis Pradel, dans le 1er arrondissement de Lyon.

"République cherche candidat ? CDD de 5 ans, nourri, logé, blanchi, salaire à déterminer." C’est avec humour que François Ruffin, candidat du mouvement Debout ! à l’élection présidentielle de 2027, annonce son prochain meeting à Lyon, ou plutôt son prochain "entretien d’embauche grandeur nature." Il se tiendra le samedi 25 avril à 15 heures, place Louis Pradel, dans le 1er arrondissement.

"Je suis candidat à la Présidence de la République. Et si on me faisait passer un entretien d’embauche grandeur nature ? Et si c’était les Françaises et les Français du pays qui me posaient les questions ? Car à l’Élysée, je serai l’employé, ils seront les patrons", clame l'actuel député de la Somme dans un communiqué diffusé ce jeudi.

L’événement sera ponctué de prises de parole des travailleurs, de (l'original) entretien d’embauche de Francois Ruffin, puis d’un traditionnel discours au cours duquel le candidat présentera ses premières mesures sur le travail.

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