Actualité
Pont Général Leclerc à Fontaines sur Saône. Google Maps

Métropole de Lyon : le pont Général Leclerc fermé jusqu’au 10 mai à Fontaines-sur-Saône

  • par Clémence Margall

    • Suite à un incident sur le pont Général Leclerc à Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon, la circulation est interdite aux voitures jusqu’au 10 mai dans les deux sens de circulation.

    Après un "incident" survenu hier, mercredi 8 avril, sur le pont Général Leclerc à Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon, la circulation est coupée dans les deux sens jusqu'au 10 mai, indique le site de la Métropole de Lyon. Les cheminements piétons et cyclistes sont toutefois maintenus.

    Selon nos confrères du Progrès, il s’agirait en réalité d’une demande du service Ouvrages d’art de la Métropole suite à une inspection réglementaire. Les fissures constatées sur le pont se seraient, en effet, dégradées, nécessitant la fermeture de l’ouvrage aux voitures.

    Des itinéraires de déviation ont donc été mis en place, tandis que des investigations complémentaires vont être réalisées. Un système de surveillance doit également être installé prochainement.

    à lire également
    Mahdieh Esfandiari
    La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris est-elle liée à l'arrestation d'une Iranienne à Villeurbanne ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : le pont Général Leclerc fermé jusqu’au 10 mai à Fontaines-sur-Saône 10:50
    Mahdieh Esfandiari
    La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris est-elle liée à l'arrestation d'une Iranienne à Villeurbanne ? 10:16
    Quand Jean-Michel Aulas relaye un tweet espérant l'incendie de l'oeuvre de la place Bellecour à Lyon 09:12
    "Chute spectaculaire des températures" : à Lyon, le temps s'annonce changeant ce weekend 08:35
    Lyonnaise tuée en Italie : 25 ans de prison pour son ex-compagnon 08:13
    d'heure en heure
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Rhône : un enfant blessé après un accident de circulation 07:57
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:26
    Lyon soleil
    Du soleil et de la chaleur à Lyon, jusqu'à 27 degrés attendus 07:14
    Fin de la trêve hivernale : "Une hausse de 77 % des expulsions locatives" 07:00
    easy jet lyon madrid
    Un avion EasyJet dérouté en urgence entre Palma de Majorque et Lyon 08/04/26
    Lyon : une grande soirée de recrutement organisée au Centre Léon Bérard 08/04/26
    Rhône : un bureau de tabac cambriolé à la voiture-bélier pendant le week-end de Pâques 08/04/26
    Lyon : le Parti communiste appelle au rassemblement en soutien à Cuba ce samedi 08/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut