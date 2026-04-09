Métropole de Lyon : le pont Général Leclerc fermé jusqu’au 10 mai à Fontaines-sur-Saône

Suite à un incident sur le pont Général Leclerc à Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon, la circulation est interdite aux voitures jusqu’au 10 mai dans les deux sens de circulation.

Après un "incident" survenu hier, mercredi 8 avril, sur le pont Général Leclerc à Fontaines-sur-Saône, au nord de Lyon, la circulation est coupée dans les deux sens jusqu'au 10 mai, indique le site de la Métropole de Lyon. Les cheminements piétons et cyclistes sont toutefois maintenus.

Selon nos confrères du Progrès, il s’agirait en réalité d’une demande du service Ouvrages d’art de la Métropole suite à une inspection réglementaire. Les fissures constatées sur le pont se seraient, en effet, dégradées, nécessitant la fermeture de l’ouvrage aux voitures.

Des itinéraires de déviation ont donc été mis en place, tandis que des investigations complémentaires vont être réalisées. Un système de surveillance doit également être installé prochainement.