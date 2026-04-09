Lors de la dernière rencontre de la saison régulière de l'ASVEL en Euroleague, plusieurs festivités sont organisées le jeudi 16 avril à la LDLC Arena. Parmi elles, un hommage à Nando De Colo, ancien joueur du club, qui a annoncé sa retraite.

Ce jeudi 16 avril, l'ASVEL jouera son dernier match de la saison régulière d'Euroleague face aux champions d'Europe en titre du Fenerbahce (Turquie). Si les joueurs de Pierric Poupet sont bons derniers du classement, c'est une soirée pas tout à fait comme les autres qui attend les Villeurbannais.

En effet, la LDLC Arena se grimera en lieu de festivités. A commencer par les adieux du français Nando de Colo, ancien joueur de l'ASVEL parti l'été dernier chez les Turcs, qui jouera probablement le dernier match de sa carrière en France. L'arrière avait en effet annoncé quitter les terrains au terme de la saison. L'occasion pour tous les supporters du club Villeurbannais de lui rendre un dernier hommage.

Les athlètes médaillés olympiques à Milan-Cortina cet hiver, Perrine Lafont (ski de bosses), Eric Perrot (biathlon) et Mathis Desloges (ski de fond) seront eux aussi mis à l'honneur. Dix joueurs de l'Olympique Lyonnais viendront également supporter leurs homologues de la balle orange. Enfin, dernier invité, et pas des moindres, le DJ Yann Muller viendra se produira en après-match, afin de poursuivre la soirée en musique. En plus de ce florilège de festivités, l'organisation promet diverses autres animations.

A noter que nos confrères de BFM Lyon diffuseront en direct la rencontre, tandis que Radio Scoop sera au bord du terrain à l'occasion d'une émission spéciale.

Lire aussi : Lyon : deux ans après son ouverture, la LDLC Arena a attiré près de 1,5 million de spectateurs



