Un mouvement de grève attendu demain sur la ligne TER Valence-Lyon-Mâcon

Plusieurs syndicats cheminots dénoncent le projet Équipement Agent Seul (EAS) prévu par la SNCF sur la ligne TER Valence-Lyon-Mâcon. Un mouvement de grève est attendu demain.

"La direction n'a pas saisi l'occasion d'éviter la grève !", lancent les syndicats Sud Rail, CGT et CFDT après la réunion qui s’est tenue avec la direction de la SNCF. Et la pression ne retombe pas, alors que les organisations syndicales des cheminots montent au créneau pour dénoncer le projet Équipement Agent Seul (EAS) envisagé dès cet été sur l’axe TER Valence-Lyon-Mâcon.

Ce projet porté par SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’autorité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, veut supprimer les postes de contrôleurs à bord des trains de cette ligne. Une mesure rejetée en masse par les cheminots.

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"La direction a fait semblant de négocier"

"La direction a fait semblant de négocier puisqu'elle a uniquement concédé un report de la mise en place du projet après l'été, ainsi que le maintien des "4S" (Sécurité, sûreté, service et sauvegarde des recettes : Ndlr) pour les agents du service commercial train (ACST) qui seront transférés dans les brigades du PU (ce qui était déjà le cas pour les ASCT du PU qui le souhaitent)", s’indigne encore les syndicats.

L’appel à la grève est donc maintenu ce vendredi 10 avril. Le rendez-vous est donné à 10 heures à la gare de Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon pour une assemblée générale afin de "débattre et décider des suites".

"L’accompagnement systématique par un contrôleur à bord n’est plus requis"

Contacté par nos confrères du Progrès, SNCF Voyageurs TER Aura souhaite ainsi mettre en place sur cette ligne "le modèle de contrôle renforcé, intervenant en brigade, dans les trains, dans les gares du périurbain, à des fréquences adaptées". Un dispositif rendu possible grâce au nouveau matériel mis en place en décembre. "Il est compatible Équipement agent seul, permettant au conducteur d’assurer, en autonomie et sécurité, les séquences d’embarquement et de départ du train. L’accompagnement systématique par un contrôleur à bord n’est plus requis", assure enfin SNCF Voyageurs TER Aura.

Les prévisions des perturbations seront communiquées ce jeudi à 17 heures par la SNCF.

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